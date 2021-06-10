Хавбек травмувався в ході тренування

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Роми і збірної Італії Лоренцо Пеллегріні пропустить Євро-2020 через м'язову травму, яку отримав під час вчорашнього тренування національної команди.

Про це повідомляє Football Italia.

У зв'язку з цим, Федерація футболу Італії направила в УЄФА офіційний запит з проханням провести заміну в заявці національної команди на чемпіонат Європи.

Вони сподіваються замінити Пеллегріні на Гаетано Кастровіллі з Фіорентини, який був в розширеній заявці збірної.

Гравець прибуде в розташування збірної найближчим часом.

У п'ятницю, 11 червня, Італія зіграє з Туреччиною в матчі-відкритті Євро-2020. Початок - о 22:00.

Раніше, Рома запропонувала 20 млн євро за Белотті.