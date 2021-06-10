Манчестер Юнайтед погодив контракт з Санчо

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник дортмундської Боруссії і збірної Англії Джейдон Санчо став ближче до переходу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Червоні дияволи узгодили зі стороною футболіста умови контракту, розрахованого до літа 2026 року. Відзначається, що в ході переговорів ніяких проблем з Джейдоном не виникло.
Тепер Манчестер Юнайтед розпочинає переговори з Боруссією. Німецький клуб оцінює 21-річного англійця в € 95 млн.
У минулому сезоні хавбек взяв участь у 26 матчах Бундесліги, в яких забив вісім голів і віддав 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Санчо хоче грати в Манчестер Юнайтед.