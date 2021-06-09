Джерело - sport.ua.
Мадридський Реал готовий розстатися із 28-річним французьким центральним захисником Рафаелем Вараном за €50 мільйонів.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Контракт футболіста з вершковими розрахований до літа 2022 року, після чого він стане вільним агентом і зможе перейти в інший клуб без фінансової компенсації.
Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться англійський Манчестер Юнайтед. Червоні дияволи готові запропонувати футболістові зарплату в розмірі €12 мільйонів на рік.
Минулого сезону Варан провів за Реал 41 матч у всіх турнірах, де забив два м'ячі.
В активі гравця 74 матчі за збірну Франції, де він забив п'ять м'ячів.
Раніше, Рамос пересварився з керівництвом Реала та готується покинути клуб.