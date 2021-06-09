Бельгія - Росія: Де дивитися матч Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У першому турі групи А збірна Бельгії зіграє з командою Росії.

Матч відбудеться у суботу, 12 червня, у Санкт-Петербурзі. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.