Шевченко назвав лідерів збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав лідерів команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас міцний кістяк: починаючи від нашого капітана і воротаря П'ятова і піднімаючись по кожній лінії, у нас є гравці, які мають певний досвід і якостями. Однозначно я вважаю, що Маліновський, Зінченко, Ярмоленко - це топ-гравці.

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Маліновський видав дуже хороший сезон в Аталанті. Зінченко теж провів чудовий сезон у Манчестер Сіті, був близький до виграшу Ліги чемпіонів.

Це, звичайно, розширює наші можливості. Але дуже важливо, щоб ці гравці підійшли до турніру в хорошому психологічному стані, втім, як і в фізичному", - відзначив Шевченко.