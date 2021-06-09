Польща – Ісландія 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Польщі у товариському матчі зіграла внічию з командою Ісландії.
Товариський матч
08 червня
Польща – Ісландія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Гудмундссон, 1:1 - 34 Зеліньскі, 1:2 - 47 Б'ярнасон, 2:2 - 88 Свідерськи
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Польщі у товариському матчі зіграла внічию з командою Ісландії.
Товариський матч
08 червня
Польща – Ісландія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Гудмундссон, 1:1 - 34 Зеліньскі, 1:2 - 47 Б'ярнасон, 2:2 - 88 Свідерськи