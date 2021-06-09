Серйозність пошкодження наразі невідома

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Карім Бензема отримав травму в товариському матчі зі збірною Болгарії.

Форвард був замінений на 41-й хвилині на Олів'є Жіру, ступінь серйозності пошкодження поки невідома. Бензема ризикує пропустити Євро-2020.

Товариський матч

08 червня

Франція - Болгарія 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Грізманн, 2:0 - 83 Жіру, 3:0 - 90 Жіру

Франція стартує на Євро-2020 15 червня матчем проти Німеччини. Також суперниками команди Дешама на груповому раунді будуть Португалія та Угорщина.