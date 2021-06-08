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Забарний потрапив до ТОП-10 гравців, на яких варто звернути увагу на Євро-2020

Сьогодні 18:10 363 0
Складено список молодих гравців
Забарний потрапив до ТОП-10 гравців, на яких варто звернути увагу на Євро-2020
#Євро-2020, #Забарний

Джерело - footboom.com.

До списку 10 талановитих гравців до 20 років, які потрапили до фінальних заявки своїх національних команд і вперше зіграють на великому міжнародному турнірі (Євро або ЧС), потрапив українець Ілля Забарний.

Про це повідомляє L'equipe. 

Складено список молодих гравців, які можуть вистрілити на Євро. Потрапив в цей список і Ілля Забарний.

Захисник Динамо відмінно проявив себе в матчі з Францією, а також провів хороший сезон за український клуб, вигравши чемпіонат і Кубок України.  Забарний дуже швидко розвивається і якщо восени минулого року багатьох здивувало потрапляння молодого гравця до складу збірної, то тепер уже без нього складно собі уявити національну команду.

Повністю список виглядає так:

1. Адам Гложек - форвард Спарти (Прага) і збірної Чехії.

2. Джамал Мусіала - півзахисник Баварії і збірної Німеччини

3. Раян Гравенберх - півзахисник Аякса і збірної Нідерландів

4. Оркун кекчі - півзахисник Феєноорда і збірної Туреччини

5. Педрі - півзахисник Барселони і збірної Іспанії

6. Нуну Мендеш - півзахисник Спортінга і збірної Португалії

7. Жеремі Доку - форвард Ренна і збірної Бельгії

8. Джуд Беллінгем - півзахисник Боруссії

9. Ілля Забарний - захисник Динамо Київ і збірної України

10. Йошко Гвардіол - захисник Динамо Загреб і збірної Хорватії. 

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