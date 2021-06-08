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Ювентус хоче викупити контракт Морати

Сьогодні 20:26 140 0
Італійський клуб готовий заплатити Атлетіко €45 мільйонів
Ювентус хоче викупити контракт Морати
#Мората, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Туринський Ювентус веде переговори щодо викупу контракту 28-річного іспанського форварда мадридського Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє Calciomercato.

Мората захищає кольори Ювентуса на правах оренди з вересня 2020 року. Італійський клуб вже виплатив Атлетіко €10 мільйонів компенсації. Повна вартість футболіста складає €45 мільйонів.

Минулого сезону Мората провів за Ювентус 44 матчі у всіх турнірах, де забив 20 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Контракт гравця з Атлетіко розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Аллегрі хоче втримати Морату у Ювентусі.

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