Клуб УПЛ зацікавився Селезньовим

Нападник може перебратися до львівського клубу

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Колоса Євген Селезньов потрапив до сфери інтересів Львова.

Про це повідомляє ведучий Михайло Співаковський ТаТоТаке.

Зазначається, що це бажання головного тренера команди Анатолія Безсмертного.

У львівського клубу найбільший інтерес до нападника. Не виключено, що підписати його захочуть і клуби, які вийшли в УПЛ з Першої ліги - Верес, Чорноморець і Металіст 1925.

У сезоні 2020/21 УПЛ у складі "Колоса" 35-річний Селезньов зіграв 12 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив одну результативну передачу.

Додамо, що 35-річний українець зараз перебуває у відпустці. Він готовий розглядати тільки один варіант - грати в УПЛ, щоб стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.