У Аль-Айні пояснили призначення Реброва

Джерело - alainclub.ae.
Досвід та амбіції українського наставника Сергія Реброва допоможуть Аль-Айні розвиватися.
Про це розповів президент клубу Девід Платт.
"Ребров виграв безліч турнірів в різних країнах, ставши тренером. Його досвід і амбіції допоможуть розвиватися, допоможуть повернути Аль-Айн туди, де він і повинен знаходитися.
Важливо: Ребров - головний тренер Аль-Айна
Сергій довів, що у нього в ДНК - характер переможця не тільки як гравця, але і як тренера. У нього є все, що потрібно для роботи в нашій команді", - підсумував Платт.