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У Аль-Айні пояснили призначення Реброва

Сьогодні 11:27 1107 0
Девід Платт прокоментував призначення Сергія Реброва головним тренером Аль-Айні
У Аль-Айні пояснили призначення Реброва
#Ребров

Джерело - alainclub.ae.

Досвід та амбіції українського наставника Сергія Реброва допоможуть Аль-Айні розвиватися.

Про це розповів президент клубу Девід Платт.

"Ребров виграв безліч турнірів в різних країнах, ставши тренером. Його досвід і амбіції допоможуть розвиватися, допоможуть повернути Аль-Айн туди, де він і повинен знаходитися.

Важливо: Ребров - головний тренер Аль-Айна

Сергій довів, що у нього в ДНК - характер переможця не тільки як гравця, але і як тренера. У нього є все, що потрібно для роботи в нашій команді", - підсумував Платт.

Раніше, стала відома зарплата Реброва в Аль-Айні.

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