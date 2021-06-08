У Аль-Айні пояснили призначення Реброва

Досвід та амбіції українського наставника Сергія Реброва допоможуть Аль-Айні розвиватися.

Про це розповів президент клубу Девід Платт.

"Ребров виграв безліч турнірів в різних країнах, ставши тренером. Його досвід і амбіції допоможуть розвиватися, допоможуть повернути Аль-Айн туди, де він і повинен знаходитися.

Важливо: Ребров - головний тренер Аль-Айна

Сергій довів, що у нього в ДНК - характер переможця не тільки як гравця, але і як тренера. У нього є все, що потрібно для роботи в нашій команді", - підсумував Платт.