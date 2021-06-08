Підтримаємо збірну України в Бухаресті!

Джерело - Чемпіон.

Фан-тур на матчі збірної України проти Північної Македонії та Австрії з відпочинком на морі!

Станом на 1.06 Румунія дозволила в’їзд вболівальникам збірної України з ПЛР тестом і на обидва поєдинки. У разі зміни правил перебування румунською стороною, організатор залишає за собою право змінити маршрут!

Фан-тур – на матчі Євро-2020 Україна – Північна Македонія та Україна – Австрія (16-22.06). Вартість – 390 євро

Програма туру на 2 матчі: 16.06 – 22.06

16.06. Стартуємо з Одеси ввечері, їдемо на кордон з Румунією. Нічний переїзд і ранішнє прибуття 17.06 до румунської столиці, поселення в готель. Вільний час.

17.06. День матчу. Прогуляємося Бухарестом, за бажанням можна замовити оглядову екскурсію. О 16:00 розпочнеться поєдинок між збірними України та Північної Македонії. Після матчу ночівля в готелі.

18.06. Снідаємо та на екскурсію до замку Бранн, який ще називають Замок Дракули. Прогуляємося околицями, і вирушимо на узбережжя Чорного моря.

18-21.06. Відпочиваємо на морі, засмагаємо та дивимося матчі Чемпіонату Європи у фан-барі!

21.06. Сніданок, виселення з готелю та трансфер до Бухаресту. Підготовка до матчу Україна – Австрія. Після поєдинку повертаємося до Одеси.

Включено:

– Проїзд комфортабельним автобусом (можливий виїзд з Києва/Одеси)

– Проживання в готелі, двомісні номери (1 ніч в Бухаресті, 4 ночі в Констанці)

– Супровід організатора

– Страхування

чудова футбольна вишиванка збірної України від партнера туру бренда http://kuberten.com.ua/UA/

Додатково:

– ПЛР тести

– Квиток на футбол від 100 євро, на два матчі комплект – 250 євро.

– Харчування

– Особисті витрати

Умови бронювання туру на Євро-2020: аванс – 200 євро (залишок – до 13-го червня). Забронювати тур на Євро-2020 можна по e-mail: [email protected] за телефоном +380503429223 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Можливе бронювання програми на один з матчів!