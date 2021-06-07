 Україна - Кіпр 4:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Кіпр 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:40 489 0
Українці з 37-ої хвилини матчу грали у більшості
Україна - Кіпр 4:0. Огляд матчу
#Україна, #Кіпр

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 червня, у контрольному матчі у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України розгромила Кіпр.

Контрольний матч
7 червня

Україна - Кіпр 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Ярмоленко (пен), 2:0 - 42 Зінченко (пен), 3:0 - 59 Яремчук, 4:0 - 64 Ярмоленко

Україна: Пятов - Забарний, Матвієнко (Караваєв 61), Кривцов, Соболь - Макаренко (Степаненко 46), Зінченко, Маліновський (Судаков 67) - Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Бесєдін 67), Зубков (Марлос 46)

Кіпр: Панайї - Янну, Сотіріу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кіріаку (Захаріу 69), Артіматас (Гогіч 79), Панайоту - Папуліс (Кастанос 61), Іліа (Хрістофі 46), Піттас (Лоізу 84)

Вилучення: Панайоту 36.

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