Українці з 37-ої хвилини матчу грали у більшості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 червня, у контрольному матчі у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України розгромила Кіпр.

Контрольний матч

7 червня

Україна - Кіпр 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 37 Ярмоленко (пен), 2:0 - 42 Зінченко (пен), 3:0 - 59 Яремчук, 4:0 - 64 Ярмоленко

Україна: Пятов - Забарний, Матвієнко (Караваєв 61), Кривцов, Соболь - Макаренко (Степаненко 46), Зінченко, Маліновський (Судаков 67) - Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Бесєдін 67), Зубков (Марлос 46)

Кіпр: Панайї - Янну, Сотіріу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кіріаку (Захаріу 69), Артіматас (Гогіч 79), Панайоту - Папуліс (Кастанос 61), Іліа (Хрістофі 46), Піттас (Лоізу 84)

Вилучення: Панайоту 36.