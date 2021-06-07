 Баварія планує віддати Нюбеля в оренду | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі
Сьогодні 20:54 442
Україна - Кіпр 4:0. Як це було
Сьогодні 20:53 22539
Костюк - Швьонтек: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ролан Гаррос. LIVE
Сьогодні 20:45 4574 4
Леоненко вибачився перед футбольною спільнотою України
Сьогодні 20:40 1219 3
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Сьогодні 20:39 1206
Уткін: Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським
Сьогодні 20:24 1261
Паралімпійська збірна України виграла 39 медалей на чемпіонаті Європи
Сьогодні 19:39 188
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 19:02 7408
Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром
Сьогодні 17:39 549
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 16:12 1988
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:32 4299
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:39 1188
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України? Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:28 288
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України
Ще один пенальті. Зінченко подвоїв перевагу України Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:16 357
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру
Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок у матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:02 490
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:31 928 1
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
04.06.2021 21:00 1925 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
04.06.2021 18:22 2503 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
04.06.2021 17:51 1339
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
04.06.2021 12:20 469
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
04.06.2021 11:45 5761
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
04.06.2021 11:05 87436 5
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2021 23:00 3711 1
Зубков забиває дебютний гол за збірну України
Зубков забиває дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
03.06.2021 21:29 1772
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної
Україна - Північна Ірландія: головні новини з табору збірної Андрій Твердохліб
03.06.2021 20:40 613
Прямі трансляції
Навколо спорту

Баварія планує віддати Нюбеля в оренду

Сьогодні 21:10 95 0
Нюбель приєднається до Монако
Баварія планує віддати Нюбеля в оренду
#Нюбель, #Баварія

Джерело - sportarena.com.

Воротар Баварії Олександр Нюбель може змінити клуб у літнє трансферне вікно. 

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Мюнхенський клуб хоче віддати 24-річного голкіпера в оренду.

Швидше за все, Нюбель приєднається до Монако. Сторони ведуть переговори про дворічну оренду. Також інтерес до резервного воротаря Баварії проявляє Лілль.

Якщо Нюбель покине Баварію, то чемпіон Німеччини може підписати воротаря Армінії Штефана Ортегу. Клаусула голкіпера - 5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Нюбель провів чотири матчі за Баварію, пропустивши чотири м'ячі.

Раніше, Баварія продовжила контракт з Шупо-Мотінгом.

Коментарі ()