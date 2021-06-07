Баварія планує віддати Нюбеля в оренду

Нюбель приєднається до Монако

Воротар Баварії Олександр Нюбель може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Мюнхенський клуб хоче віддати 24-річного голкіпера в оренду.

Швидше за все, Нюбель приєднається до Монако. Сторони ведуть переговори про дворічну оренду. Також інтерес до резервного воротаря Баварії проявляє Лілль.

Якщо Нюбель покине Баварію, то чемпіон Німеччини може підписати воротаря Армінії Штефана Ортегу. Клаусула голкіпера - 5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Нюбель провів чотири матчі за Баварію, пропустивши чотири м'ячі.

Раніше, Баварія продовжила контракт з Шупо-Мотінгом.