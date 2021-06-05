 Метал орендував захисника Маїлтона з Атлетіко Мінейро | Футбол | Champion.com.ua
Костюк розгромила Грачову у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 16:37 2179 3
Україна - Кіпр: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:05 404
Металіст 1925 розгромив Кремінь та вийшов до УПЛ
Сьогодні 19:33 4814
Канада перемогла США та вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 17:15 1338
Леклер завдяки аварії Цуноди виграв кваліфікацію в Баку
Сьогодні 16:28 331
Лузан та Четверікова виграли золото чемпіонату Європи з веслування
Сьогодні 15:32 301
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 15:15 4343 2
Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 14:52 1251 1
Маліновський: У Серії А є футболісти сильніше, ніж Роналду
Сьогодні 14:24 672
Агент Реброва: Сергій може бути тренером збірної України
Сьогодні 13:09 685
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фейкове сходження на Еверест. Українка потрапила у скандал через свою брехню
Фейкове сходження на Еверест. Українка потрапила у скандал через свою брехню Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:19 1154
З перемогою в Лізі чемпіонів: Яремчук жорстко пожартував над Зінченком
З перемогою в Лізі чемпіонів: Яремчук жорстко пожартував над Зінченком Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:33 625
Хабіб порівняв себе з Роналдо. Бразилець відповів
Хабіб порівняв себе з Роналдо. Бразилець відповів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 673
УЄФА назвав найкращий гол сезону в Лізі чемпіонів
УЄФА назвав найкращий гол сезону в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:43 694
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження
Красуня, чемпіонка, депутатка: Ольга Саладуха святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 21:31 704
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині
Зінченко та Седан чекають на поповнення в родині Андрій Твердохліб
Вчора 21:00 1644 2
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 18:22 2210 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Вчора 17:51 1116
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Вчора 12:20 361
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Вчора 11:45 5424
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню
Нарешті. Новачки збірної України виконали україномовну пісню Valeriy Ruchka
03.06.2021 15:21 1918
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 3968
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 5987
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3804
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
03.06.2021 09:35 709
Прямі трансляції
Навколо спорту

Метал орендував захисника Маїлтона з Атлетіко Мінейро

Сьогодні 22:42 48 0
У харківського клубу буде право викупу гравця за 1 мільйон євро
Метал орендував захисника Маїлтона з Атлетіко Мінейро

Бразильський захисник Маїлтон буде виступати за харківський Метал на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба Атлетіко Мінейро.

Орендна угода розрахована до 30 червня 2022 року.

У харківського клубу буде право викупу гравця за 1 мільйон євро.

Коментарі ()