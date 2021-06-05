Метал орендував захисника Маїлтона з Атлетіко Мінейро

Бразильський захисник Маїлтон буде виступати за харківський Метал на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба Атлетіко Мінейро.
Орендна угода розрахована до 30 червня 2022 року.
У харківського клубу буде право викупу гравця за 1 мільйон євро.
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|Лінк
|1
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|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Бразильський захисник Маїлтон буде виступати за харківський Метал на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба Атлетіко Мінейро.
Орендна угода розрахована до 30 червня 2022 року.
У харківського клубу буде право викупу гравця за 1 мільйон євро.