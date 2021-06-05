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Металіст 1925 розгромив Кремінь та вийшов до УПЛ

Сьогодні 19:33 3160 0
Миколаїв поступився Поліссю та втратив шанси на вихід до Прем'єр-ліги
Металіст 1925 розгромив Кремінь та вийшов до УПЛ
#Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, відбулися матчі 29 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша-ліга
29 тур, 5 червня

ВПК-Агро - Кристал 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Вакуленко, 1:1 - 76 Шевченко, 1:2 - 88 Вакуленко

Кремінь - Металіст 1925 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Блажко, 0:2 - 28 Батюшин, 0:3 - 32 Голодюк, 0:4 - 74 Батюшин

Нива Т - Агробізнес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 8 автогол Когут

Миколаїв - Полісся 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Островський

Прикарпаття - Волинь 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Сондей(П), 2:0 - 80 Цюцюра(П)

Чорноморець - Альянс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Ярошенко, 0:2 - 69 Шарай

Оболонь - Гірник-Спорт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 74 Твердохліб

Завдяки цій перемозі Металіста 1925 та поразці Миколаєва харківська команда змогла оформити путіку до Прем'єр-ліги.

Раніше Верес розгромив Авангард і достроково виграв Першу лігу.

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