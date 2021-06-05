Металіст 1925 розгромив Кремінь та вийшов до УПЛ

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Сьогодні, 5 червня, відбулися матчі 29 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша-ліга
29 тур, 5 червня
ВПК-Агро - Кристал 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 74 Вакуленко, 1:1 - 76 Шевченко, 1:2 - 88 Вакуленко
Кремінь - Металіст 1925 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 21 Блажко, 0:2 - 28 Батюшин, 0:3 - 32 Голодюк, 0:4 - 74 Батюшин
Нива Т - Агробізнес 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 автогол Когут
Миколаїв - Полісся 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Островський
Прикарпаття - Волинь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Сондей(П), 2:0 - 80 Цюцюра(П)
Чорноморець - Альянс 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 56 Ярошенко, 0:2 - 69 Шарай
Оболонь - Гірник-Спорт 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 74 Твердохліб
Завдяки цій перемозі Металіста 1925 та поразці Миколаєва харківська команда змогла оформити путіку до Прем'єр-ліги.
Раніше Верес розгромив Авангард і достроково виграв Першу лігу.