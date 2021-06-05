Кобін: Я хотів, щоб Мілевський покинув Минай

Джерело - Чемпiон.

Колишній тренер Миная Василь Кобін зізнався, що під час керівництва командою між ним і форвардом Артемом Мілевським трапився конфлікт.

"Ми програли матч Олександрії з рахунком 0:3. Всі говорили, як молодий тренер з таким досвідченим гравцем. Був інцидент у Колоса і Селезньова, був у Шахтаря і Тайсона, був і у мене з Мілевським. Це була 80-а хвилина, ми програвали 0:3, я почав робити заміни, вийшли молоді хлопці. І я хотів випустити Артема, щоб він своїм досвідом допоміг цим молодим гравцям. Мені, звичайно, не сподобалася реакція.

Якби це було сам на сам, а так це ж на лавці було. І не так було, що він сказав, що не хоче виходити. Артем сказав: "Васильович, для чого я буду виходити? Гра вже програна". Хоча мені це не сподобалося. Я противник того, щоб гравці так чинили.

Наступного дня ми зідзвонилися обговорили це. Тут є дві сторони. Я хотів, щоб він вийшов і підказав молодим гравцям, а він це сприйняв як образу, мовляв, гравець з таким ім'ям не повинен виходити на 80-й хвилині. Ми всі люди, у нас різні характери. Дійсно, така ситуація була.

Моя позиція була в тому, щоб його не було в команді. Відразу після цього інциденту моя позиція була в тому, щоб Артем покинув команду. Якщо людина не виходить на 10 хвилин, значить, він нам не допоможе і в наступних матчах. Це не правильно. Але він залишився в команді, ми нормально працювали.

Керівництво у мене запитало, що трапилося. Я сказав. І керівництво мене умовило в тому, що пройде час, я зараз на емоціях. Артем мені подзвонив на наступний день, ми просто не зрозуміли один одного. Але я почав дивитися на людину трохи по-іншому. Не скажу, що все було ідеально, але на тренуваннях він віддавався, працював, але до людини була вже недовіра", - сказав Кобін в інтерв'ю YouTube-каналі Бомбардир.