 Кобін: Я хотів, щоб Мілевський покинув Минай | Футбол | Champion.com.ua
Костюк розгромила Грачову у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 16:37 820 3
Канада перемогла США та вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 17:15 346
Леклер завдяки аварії Цуноди виграв кваліфікацію в Баку
Сьогодні 16:28 217
Лузан та Четверікова виграли золото чемпіонату Європи з веслування
Сьогодні 15:32 209
Костюк - Грачова: онлайн-трансляція матчу третього кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 15:15 4130 2
Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 14:52 707 1
Маліновський: У Серії А є футболісти сильніше, ніж Роналду
Сьогодні 14:24 451
Агент Реброва: Сергій може бути тренером збірної України
Сьогодні 13:09 478
Худжамов: Українські арбітри - мафіозна структура
Сьогодні 12:10 456
Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище
Сьогодні 11:39 1789
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні
Журналістка Шахтаря показала шикарну фігуру в чорному бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 18:22 2158 2
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри
Україна - Північна Ірландія: за лаштунками гри Андрій Твердохліб
Вчора 17:51 1056
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята
Федерація зі стрибків у воду відзначила журналістів напередодні професійного свята Андрій Твердохліб
Вчора 12:20 352
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині
Дівчина дня. Неймовірна дружина Сергія Реброва в бікіні на відпочинку в Туреччині Андрій Твердохліб
Вчора 11:45 5228
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду
Найшвидший бій в історії. Український боксер виграв поєдинок за одну секунду Віктор Слюсаренко
Вчора 11:05 77077 4
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
03.06.2021 14:44 3948
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
24 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.06.2021 12:50 5967
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі Андрій Твердохліб
03.06.2021 11:03 3796
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту
Монатік, Машина врємєні і L'One: як гравці збірної України проходили посвяту Valeriy Ruchka
03.06.2021 09:35 701
5 років тому помер великий Мухаммед Алі
5 років тому помер великий Мухаммед Алі Valeriy Ruchka
03.06.2021 09:21 2309
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кобін: Я хотів, щоб Мілевський покинув Минай

Сьогодні 17:30 233 0
Кобін: Я хотів, щоб Мілевський покинув Минай

Джерело - Чемпiон.

Колишній тренер Миная Василь Кобін зізнався, що під час керівництва командою між ним і форвардом Артемом Мілевським трапився конфлікт.

"Ми програли матч Олександрії з рахунком 0:3. Всі говорили, як молодий тренер з таким досвідченим гравцем. Був інцидент у Колоса і Селезньова, був у Шахтаря і Тайсона, був і у мене з Мілевським. Це була 80-а хвилина, ми програвали 0:3, я почав робити заміни, вийшли молоді хлопці. І я хотів випустити Артема, щоб він своїм досвідом допоміг цим молодим гравцям. Мені, звичайно, не сподобалася реакція.

Якби це було сам на сам, а так це ж на лавці було. І не так було, що він сказав, що не хоче виходити. Артем сказав: "Васильович, для чого я буду виходити? Гра вже програна". Хоча мені це не сподобалося. Я противник того, щоб гравці так чинили.

Наступного дня ми зідзвонилися обговорили це. Тут є дві сторони. Я хотів, щоб він вийшов і підказав молодим гравцям, а він це сприйняв як образу, мовляв, гравець з таким ім'ям не повинен виходити на 80-й хвилині. Ми всі люди, у нас різні характери. Дійсно, така ситуація була.

Моя позиція була в тому, щоб його не було в команді. Відразу після цього інциденту моя позиція була в тому, щоб Артем покинув команду. Якщо людина не виходить на 10 хвилин, значить, він нам не допоможе і в наступних матчах. Це не правильно. Але він залишився в команді, ми нормально працювали.

Керівництво у мене запитало, що трапилося. Я сказав. І керівництво мене умовило в тому, що пройде час, я зараз на емоціях. Артем мені подзвонив на наступний день, ми просто не зрозуміли один одного. Але я почав дивитися на людину трохи по-іншому. Не скажу, що все було ідеально, але на тренуваннях він віддавався, працював, але до людини була вже недовіра", - сказав Кобін в інтерв'ю YouTube-каналі Бомбардир.

Коментарі ()