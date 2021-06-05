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Бейл хоче завершити кар'єру після Євро-2020

Сьогодні 15:56 221 0
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Бейл хоче завершити кар'єру після Євро-2020
#Реал, #Тоттенгем, #Бейл

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Тоттенгему Гарет Бейл після Євро-2020 оголосить про закінчення ігрової кар'єри.

Про це повідомляє Marca.

Зараз валлієць хоче розірвати контракт з Реалом, якому він належить. Угода діє до літа наступного року. Клуб не проти дострокового завершення співпраці, адже це дозволить вершковим заощадити 22 мільйони євро. Сам Бейл повідомить про своє майбутнє після Євро.

У минулому сезоні АПЛ вінгер забив 11 голів в 20 матчах за Тоттенгем, а також віддав 2 результативні передачі.

Раніше, Реал готовий продати Азара та Бейла влітку.

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