Підтримаємо збірну України в Бухаресті!

Джерело - Чемпіон.
Фан-тур на матчі збірної України проти Північної Македонії та Австрії з відпочинком на морі!
Станом на 1.06 Румунія дозволила в’їзд вболівальникам збірної України з ПЛР тестом і на обидва поєдинки. У разі зміни правил перебування румунською стороною, організатор залишає за собою право змінити маршрут!
Фан-тур – на матчі Євро-2020 Україна – Північна Македонія та Україна – Австрія (16-22.06). Вартість – 390 євро
Програма туру на 2 матчі: 16.06 – 22.06
16.06. Стартуємо з Одеси ввечері, їдемо на кордон з Румунією. Нічний переїзд і ранішнє прибуття 17.06 до румунської столиці, поселення в готель. Вільний час.
17.06. День матчу. Прогуляємося Бухарестом, за бажанням можна замовити оглядову екскурсію. О 16:00 розпочнеться поєдинок між збірними України та Північної Македонії. Після матчу ночівля в готелі.
18.06. Снідаємо та на екскурсію до замку Бранн, який ще називають Замок Дракули. Прогуляємося околицями, і вирушимо на узбережжя Чорного моря.
18-21.06. Відпочиваємо на морі, засмагаємо та дивимося матчі Чемпіонату Європи у фан-барі!
21.06. Сніданок, виселення з готелю та трансфер до Бухаресту. Підготовка до матчу Україна – Австрія. Після поєдинку повертаємося до Одеси.
Включено:
– Проїзд комфортабельним автобусом (можливий виїзд з Києва/Одеси)
– Проживання в готелі, двомісні номери (1 ніч в Бухаресті, 4 ночі в Констанці)
– Супровід організатора
– Страхування
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чудова футбольна вишиванка збірної України від партнера туру бренда http://kuberten.com.ua/UA/
Додатково:
– ПЛР тести
– Квиток на футбол від 100 євро, на два матчі комплект – 250 євро.
– Харчування
– Особисті витрати
Умови бронювання туру на Євро-2020: аванс – 200 євро (залишок – до 13-го червня). Забронювати тур на Євро-2020 можна по e-mail: [email protected] за телефоном +380503429223 (Viber, WhatsApp, Telegram).
Можливе бронювання програми на один з матчів!