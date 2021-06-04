 Ужгород розгромив Карпати, Епіцентр поступився Ниві. Результати 25 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Ужгород розгромив Карпати, Епіцентр поступився Ниві. Результати 25 туру Другої ліги

Сьогодні 19:30 208 0
Результати 25 туру Другої ліги
Ужгород розгромив Карпати, Епіцентр поступився Ниві. Результати 25 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 25 туру чемпіонату Другої ліги з футболу.

Чемпіонат України - Друга ліга

25 тур, 04 червня

Група А

Діназ Вишгород - Оболонь 2 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Бафталовський (п), 2:0 - 46 Апанчук (46 хв), 3:0 - 76 Бафталовський

Ужгород - Карпати Львів 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Вишневський, 2:0 - 44 Майборода, 3:0 - 49 Майборода

Чернігів - Чайка 2:0

Голи: 1:0 - 63 Лазаренко, 2:0 - 74 Романченко

Буковина - Волинь 2 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Хучбаров

Нива В. - Епіцентр Дунаївці 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Петрук

Поділля - Рубікон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Каверін, 2:0 - 55 Карпенко

Група В

Таврія-Сімферополь - Миколаїв 2 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Бойко, 2:0 - 36 Доля, 3:0 - 38 Бойко, 4:0 - 54 Бочак, 5:0 - 55  Бочак, 6:0 - 73 Бойко, 6:1 - 90 Фальковський

Балкани - Реал-Фарма 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Федосов, 2:0 - 58 Прийомов, 3:0 - 63 Тітаєвський

Яруд - Перемога 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 -  49 Лисенко, 2:0 - 50 Літовченко, 3:0 - 90+1 Літовченко

Енергія - Нікополь 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Біжко, 2:0 - 21 Студенко, 2:1 - 31 Жуков, 2:2 - 50 Жуков, 3:2 - 60 Біжко, 4:2 - 74 Вакулінський, 5:2 - 80 Хименюк

МФК Металург - Дніпро Черкаси 2:0 

Голи: 1:0 - 12 Сидоров, 2:0 - 22 Басов 

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