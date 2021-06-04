Зоря готує трансфер півзахисника Олександрії

Джерело - Чемпіон.
Зоря націлилася на 27-річного українського півзахисника Олександрії Кирила Ковальця.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У футболісті особисто зацікавлений головний тренер Зорі Віктор Скрипник.
Ковалець захищає кольори Олександрії з літа 2018 року після переходу з Чорноморця в якості вільного агента.
Минулого сезону футболіст провів за Олександрію 21 матч у всіх турнірах, де забив один гол і віддав шість результативних передач.
Контракт Ковальця з Олександрією розрахований до літа 2022 року.