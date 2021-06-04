Зоря готує трансфер півзахисника Олександрії

Кирило Ковалець може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Зоря націлилася на 27-річного українського півзахисника Олександрії Кирила Ковальця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У футболісті особисто зацікавлений головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

Ковалець захищає кольори Олександрії з літа 2018 року після переходу з Чорноморця в якості вільного агента.

Минулого сезону футболіст провів за Олександрію 21 матч у всіх турнірах, де забив один гол і віддав шість результативних передач.

Контракт Ковальця з Олександрією розрахований до літа 2022 року.