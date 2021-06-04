Раптово помер ексголкіпер Арсенала і Мідлсбро

Футболісту був лише 51 рік

У вічність відійшов колишній футболіст Алан Міллер.

Про це повідомляє Іndependent.

Ексворотар низки англійських команд помер у 51-річному віці. Причини смерті Алана не уточнюються.

Міллер є вихованцем Арсенала, розпочав грати за лондонців у сезоні 1988/89, але був резервістом Девіда Сімена. Головними досягненнями в його кар'єрі є перемоги в Кубку володарів кубків і Кубку Англії з "канонірами", у розташування яких він повертався протягом свого футбольного шляху кілька разів. У 1995-му вигравав Перший дивізіон із Мідлсбро.

За свою кар'єру Алан Міллер пограв ще за Плімут, Блекберн, Вест Бромвіч, Грімсбі та інші англійські колективи.