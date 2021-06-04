Джерело - nkveres.com.
Верес пролонгував трудову угоду із півзахисником Валерієм Кучеровим.
Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.
Строк дії нового контракту розрахований на 1 рік (до завершення сезону 2021-2022).
Валерій Кучеров - єдиний з-поміж нинішнього складу команди, хто вже відіграв за червоно-чорних більше сотні матчів. На рахунку футболіста - 108 ігор за Верес.
У нинішньому сезоні Валерій Кучеров зіграв у 28 матчах (24 гри чемпіонату Першої ліги і 4 кубкових поєдинки).
Нагадаємо, Верес достроково вийшов до УПЛ.