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Верес продовжив контракт з Кучеровим

Сьогодні 22:12 207 0
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Верес продовжив контракт з Кучеровим
#Верес, #Кучеров

Джерело - nkveres.com.

Верес пролонгував трудову угоду із півзахисником Валерієм Кучеровим.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Строк дії нового контракту розрахований на 1 рік (до завершення сезону 2021-2022). 

 Валерій Кучеров - єдиний з-поміж нинішнього складу команди, хто вже відіграв за червоно-чорних більше сотні матчів. На рахунку футболіста - 108 ігор за Верес.

У нинішньому сезоні Валерій Кучеров зіграв у 28 матчах (24 гри чемпіонату Першої ліги і 4 кубкових поєдинки).

Нагадаємо, Верес достроково вийшов до УПЛ.

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