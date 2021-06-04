Джейдон Санчо може перейти у Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед впевнений в тому, що йому вдасться викупити контракт 21-річного вінгера дортмундської Боруссії і збірної Англії Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Athletic.

"Червоні дияволи" мають намір завершити придбання вже цього літа.

Минулого сезону Санчо провів за Боруссію 38 матчів у всіх турнірах, де забив 16 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

Контракт гравця з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Санчо хоче грати в Манчестер Юнайтед.