Анчелотті визначився з помічником у Реалі

Карло Анчелотті отримав першого помічника

Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті розпочав укомплектування тренерського штабу мадридського клубу.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

До тренерського штабу "бланкос" приєднався Антоніо Пінтус. 58-річний фахівець виконуватиме обов'язки тренера з фізичної підготовки першої команди.

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Пінтус вже працював у Мадриді з 2016 по 2019 рік. Протягом останніх двох сезонів він був членом тренерського штабу Антоніо Конте в міланському Інтері та допоміг побудувати чемпіонську команду.

"Вершкові" завершили минулу кампанію без трофеїв. Команда зайняла другий рядок в турнірній таблиці Ла-Ліги, дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилася Челсі, а також програла Атлетику в півфіналі Суперкубка Іспанії і вибула з розіграшу Кубка Іспанії.