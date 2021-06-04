Анчелотті визначився з помічником у Реалі

Джерело - football24.ua.
Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті розпочав укомплектування тренерського штабу мадридського клубу.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
До тренерського штабу "бланкос" приєднався Антоніо Пінтус. 58-річний фахівець виконуватиме обов'язки тренера з фізичної підготовки першої команди.
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Пінтус вже працював у Мадриді з 2016 по 2019 рік. Протягом останніх двох сезонів він був членом тренерського штабу Антоніо Конте в міланському Інтері та допоміг побудувати чемпіонську команду.
"Вершкові" завершили минулу кампанію без трофеїв. Команда зайняла другий рядок в турнірній таблиці Ла-Ліги, дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилася Челсі, а також програла Атлетику в півфіналі Суперкубка Іспанії і вибула з розіграшу Кубка Іспанії.