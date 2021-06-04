Вієйра може очолити Лілль

Джерело - sport.ua.
Колишній тренер Ніцци Патрік Вієйра є одним з претендентів на посаду головного тренера Лілля.
Про це повідомляє L'Equipe.
Керівництво Лілля вважає пріоритетним для себе варіантом запросити в клуб Вієйра на заміну Крістофу Галтьє, який раніше оголосив про свій відхід.
Вієйра раніше тренував молодіжну команду Манчестер Сіті, а також очолював Нью-Йорк Сіті і Ніццу.
У травні цього року до нього Ліон проявляв інтерес.
Лілль в минулому сезоні виграв чемпіонат Франції, випередивши ПСЖ на 1 очко в турнірній таблиці.