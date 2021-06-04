Вієйра може очолити Лілль

Чемпіон Франції отримає нового наставника

Колишній тренер Ніцци Патрік Вієйра є одним з претендентів на посаду головного тренера Лілля.

Про це повідомляє L'Equipe.

Керівництво Лілля вважає пріоритетним для себе варіантом запросити в клуб Вієйра на заміну Крістофу Галтьє, який раніше оголосив про свій відхід.

Вієйра раніше тренував молодіжну команду Манчестер Сіті, а також очолював Нью-Йорк Сіті і Ніццу.

У травні цього року до нього Ліон проявляв інтерес.

Лілль в минулому сезоні виграв чемпіонат Франції, випередивши ПСЖ на 1 очко в турнірній таблиці.