Україна – Північна Ірландія 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України у контрольному матчі обіграла команду Північної Ірландії.
Україна – Північна Ірландія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Зубков
Україна: Бущан, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук (Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко (к), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 46).
Запасні: Трубін, Попов, Кривцов, Пятов, Макаренко, Довбик, Лєднєв, Безус.
Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Баллард, Кеткарт, Браун (Макклелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), Даллас (к) (Чарльз, 89), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн (Томпсон, 46).
Запасні: Г'юз, Бредлі, Маккалмонт, Гелбрейт, Бойс.
Попереджені: Бєсєдін (90+2) — Макнейр (90+3).