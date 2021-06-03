Став відомий новий головний тренер чемпіона Італії

Джерело - Чемпіон.

Екстренер Лаціо Сімоне Індзагі очолив Інтер.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

45-річний Індзагі підписав з Інтером контракт на два роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

Фахівець замінив на посаді Антоніо Конте, який привів міланців до першого за 11 років Скудетто.

Сімоне Індзагі з квітня 2016-го очолював Лаціо. Під його керівництвом римляни здобули Кубок Італії 2018/19 та 2 Суперкубки країни.