Джерело - Чемпіон.
Екстренер Лаціо Сімоне Індзагі очолив Інтер.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
45-річний Індзагі підписав з Інтером контракт на два роки. Інші деталі угоди не розголошуються.
Фахівець замінив на посаді Антоніо Конте, який привів міланців до першого за 11 років Скудетто.
Сімоне Індзагі з квітня 2016-го очолював Лаціо. Під його керівництвом римляни здобули Кубок Італії 2018/19 та 2 Суперкубки країни.
🚨 | ANNUNCIO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 3, 2021
Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter! ⚫🔵
👉 https://t.co/dkHJDP4Ler#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/Z0sQLaukIB