Лаціо готовий платити Саррі 3 млн євро на рік

Ще тренер отримає 500 тисяч євро в разі кваліфікації до Ліги чемпіонів

Керівництво італійського Лаціо продовжує переговори з Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Президент клубу Клаудіо Лотіто сподівається закрити питання найближчим часом.

Римляни готові запропонувати Мауріціо Саррі контракт на 2 роки із зарплатою 3 млн євро. Також тренер отримає 500 тисяч євро в разі кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Крім того, в контракт буде включений пункт про автоматичне продовження контракту ще на сезон.

У минулому сезоні Лаціо під керівництвом Сімоне Індзагі фінішував шостим в чемпіонаті Італії.

Раніше, Лаціо не готовий платити Саррі понад 2,5 млн євро в рік.