Лаціо готовий платити Саррі 3 млн євро на рік

Джерело - sport.ua.
Керівництво італійського Лаціо продовжує переговори з Мауріціо Саррі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Президент клубу Клаудіо Лотіто сподівається закрити питання найближчим часом.
Римляни готові запропонувати Мауріціо Саррі контракт на 2 роки із зарплатою 3 млн євро. Також тренер отримає 500 тисяч євро в разі кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Крім того, в контракт буде включений пункт про автоматичне продовження контракту ще на сезон.
У минулому сезоні Лаціо під керівництвом Сімоне Індзагі фінішував шостим в чемпіонаті Італії.
Раніше, Лаціо не готовий платити Саррі понад 2,5 млн євро в рік.