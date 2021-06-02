Тоттенгем збереже Кейна, щоб запросити Конте

Леві готовий сказати Конте, що зуміє переконати нападника залишитися

Тоттенгем продовжує роботу щодо запрошення Антоніо Конте на пост головного тренера.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сторони контактували, і президент клубу Деніел Леві в цілому готовий зробити Конте пропозицію, незважаючи на те, що поки не домовився з ним про фінансові умови.

Конте хоче повернутися в АПЛ і задоволений клубною інфраструктурою, але, ймовірно, зажадає гарантій в тому, що отримає кошти на підписання нових футболістів і перебудову складу.

Леві готовий сказати Конте, що зуміє переконати нападника залишитися, якщо тільки італійський фахівець не вважатиме, що Тоттенгему буде краще продати гравця і зміцнити склад на виручені кошти.