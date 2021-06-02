Екстрненер Шахтаря може очолити Евертон

Керівництво Евертона продовжує шукати головного тренера після відходу Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

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На посаду наставника "ірисок" претендують три фахівці - колишній наставник Вулвергемптона Нуну Ешпіріту Санту, Роберто Мартінес зі збірної Бельгії і екстренер Роми Паулу Фонсека.

Останній, до слова, покинув "вовків" після закінчення минулої кампанії. Його місце в Ромі зайняв Жозе Моурінью.

За підсумками сезону-2020/21 Евертон зайняв 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії і не зміг пробитися в єврокубки.