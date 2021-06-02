Ван Боммель очолив Вольфсбург

Угода розрахована до літа 2023 року

Джерело - Чемпіон.

44-річний нідерландський фахівець Марк ван Боммель призначений головним тренером німецького Вольфсбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт ван Боммеля з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

Марк змінив на посаді головного тренера команди Олівера Гласнера, який очолив Айнтрахт з Франкфурта.

Протягом кар'єри ван Боммель працював у збірній Нідерландів U-17, збірній Саудівської Аравії, ПСВ U-19 і збірній Австралії. Останнім клубом фахівця був ПСВ, який він очолював з 2018 по 2019 роки.