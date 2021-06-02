Реал визначився з трансферними планами

Реал можуть покинути три ключові гравці

Керівництво мадридського Реала визначилися з планами на найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Клуб готується до відходу відразу трьох гравців - захисників Серхіо Рамоса і Рафаеля Варана, а також хавбека Іско.

При цьому мадридці планують здійснити тільки один гучний трансфер. Ім'я потенційного новачка не називається, відомо лише, що перехід повинен відбутися в серпні (після декількох продажів).

Актуально: Анчелотті - головний тренер Реала

"Вершкові" завершили минулу кампанію без трофеїв. Команда зайняла другий рядок в турнірній таблиці Ла-Ліги, дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилася Челсі, а також програла Атлетику в півфіналі Суперкубка Іспанії і вибула з розіграшу Кубка Іспанії.