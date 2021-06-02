Барселона повернула бразильського півзахисника

Барселона скористалася своїм правом дострокового повернення з оренди в Бетісі 22-річного правого захисника Емерсона.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Футболіст повернеться у Барселону 1 липня після двох сезонів, проведених у Бетісі.

Барселона викупила контракт Емерсона в Атлетіко Мінейро у січні 2019 року за 12 млн євро, після чого відразу ж віддала гравця у Бетіс. Минулого сезону Емерсон провів за Бетіс 38 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

Контракт захисника з Барселоною розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість Емерсона становить 25 млн євро.

В активі гравця один матч за національну збірну Бразилії.