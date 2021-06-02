Суарес відреагував на перехід Агуеро в Барселону

Нападник Атлетіко Луїс Суарес відреагував на перехід Серхіо Агуеро в Барселону.

Про це розповів сам футболіст.

"Опинитися серед найкращих – завжди серйозний виклик. Кун довго виступає на світовому рівні. Де б він не грав, він завжди залишав про себе хороші спогади.

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Грати разом з найкращим футболістом в світі (Мессі – прим.) буде плюсом для Агуеро. Я познайомився з ним на барбекю у Лео. Я радий за Агуеро і за Барсу, що створила таку зв'язку. Він чудовий гравець", – сказав Суарес.