Анчелотті пояснив повернення в Реал

Карло Анчелотті прокоментував перехід в Реал

Новий головний тренер Реала Карло Анчелотті пояснив своє повернення у Мадрид.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я з величезною повагою ставлюся до Евертона і сподіваюся, що він зможе досягти всіх цілей, які стоять перед клубом. Актуально: Анчелотті - головний тренер Реала Хоч я й насолоджувався часом у команді, мені випала несподівана можливість, яка, вважаю, на сьогоднішній день є найкращим варіантом для мене і моєї сім'ї", – розповів Анчелотті.

Карло мав чинний контракт з Евертоном до 2024 року, але сторони достроково припинили співпрацю. 61-річний італієць підписав угоду з Реалом на 3 роки.

Анчелотті вже очолював Реал з 2013 по 2015 рік, а під його керівництвом мадридці вигравали Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, Кубок і Суперкубок Іспанії.