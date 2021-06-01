Барселона може знизити зарплату Кумана і підвищити призові

Джерело - Diario Sport.
Нідерландський фахівець Рональд Куман може продовжити тренувати каталонську Барселону.
Про це повідомляє Diario Sport.
Керівництво "блауграни" хоче запропонувати Куману зниження зарплати і зростання призових за перемогу в різних турнірах.
Якщо Куман підтримає фінансову частину пропозиції, то в договорі буде прописано можливе продовження в разі досягнення певних результатів.
Куман дав згоду з приводу можливих трансферів, і щодо списку футболістів, які можуть бути продані.
Нагадаємо, Барселону, Реал і Ювентус можуть виключити з Ліги чемпіонів.