Барселона підписала захисника Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія перейшов у Барселону.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Ерік Гарсія перейшов до каталонського клубу на правах вільного агента. 20-річний іспанець підписав контракт з Барселоною до 2026 року. В угоді прописано, що охочим купити оборонця доведеться заплатити 400 млн євро.
Гарсія є вихованцем Барси, він перейшов до Манчестер Сіті у 2017 році. Загалом іспанець зіграв за англійський клуб 35 матчів.
У нинішньому сезоні Гарсія провів за Сіті лише 12 ігор.
✍️ @ericgm3— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021
💙❤️ #EricCuler