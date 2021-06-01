Барселона підписала захисника Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія перейшов у Барселону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Ерік Гарсія перейшов до каталонського клубу на правах вільного агента. 20-річний іспанець підписав контракт з Барселоною до 2026 року. В угоді прописано, що охочим купити оборонця доведеться заплатити 400 млн євро.

Гарсія є вихованцем Барси, він перейшов до Манчестер Сіті у 2017 році. Загалом іспанець зіграв за англійський клуб 35 матчів.

У нинішньому сезоні Гарсія провів за Сіті лише 12 ігор.