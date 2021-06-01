Зозуля покинув Альбасете

Український нападник Альбасете Роман Зозуля оголосив про свій відхід з клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Ось і закінчується прекрасна історія довжиною в чотири роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем душі, тому що не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро Альбасете повернеться до Сегунди.

Хочу подякувати всім за чотири роки, які я провів у цьому дивовижному місті. Хочу подякувати клубних лікарів, гравців, фізіотерапевтів, всіх співробітників, які причетні до клубу. Я люблю вас, хлопці. Ви стали для мене другою сім'єю.

Спасибі керівництву клубу за все, що ви зробили для мене і через що нам довелося разом пройти.

Спасибі уболівальникам Альбасете за те, що завжди підтримували мене і були поруч. Клуб назавжди залишиться в моєму серці", - розповів Зозуля.