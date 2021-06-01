 Зозуля покинув Альбасете | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля покинув Альбасете

Сьогодні 12:12 208 0
Роман Зозуля прокоментував відхід з Альбасете
Зозуля покинув Альбасете
#Зозуля, #Альбасете

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Альбасете Роман Зозуля оголосив про свій відхід з клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Ось і закінчується прекрасна історія довжиною в чотири роки. Пишу це зі сльозами на очах і з болем душі, тому що не вдалося виправдати очікувань уболівальників. Я впевнений, що зовсім скоро Альбасете повернеться до Сегунди.

Хочу подякувати всім за чотири роки, які я провів у цьому дивовижному місті. Хочу подякувати клубних лікарів, гравців, фізіотерапевтів, всіх співробітників, які причетні до клубу. Я люблю вас, хлопці. Ви стали для мене другою сім'єю.

Спасибі керівництву клубу за все, що ви зробили для мене і через що нам довелося разом пройти.

Спасибі уболівальникам Альбасете за те, що завжди підтримували мене і були поруч. Клуб назавжди залишиться в моєму серці", - розповів Зозуля.

На рахунку 31-річного форварда 26 голів в 142 матчах за Альбасете.

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