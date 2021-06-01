Соломон може змінити клуб

21-річний вінгер Шахтаря Манор Соломон всерйоз розглядає можливість покинути Україну цього літа заради переїзду в англійську Прем'єр-лігу, де зацікавленість в його послугах зберігає Арсенал.

Про це повідомляє Football London

Соломон навіть почав підшукувати собі житло в Лондоні, хоча оточення гравця цю інформацію спростовує.

Питанням працевлаштування гравця в АПЛ займається відомий агент Піні Захаві.

Очікується, що за трансфер Соломона Шахтар побажає виручити 21 млн фунтів.

Контракт ізраїльтянина з "гірниками", за даними Transfermarkt, розрахований до 31 грудня 2023 року.

У сезоні-2020/21 на рахунку Соломона 35 матчів, 11 голів та віддав одну результативну передачу.