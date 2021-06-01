Вихованець Шахтаря перейде у російський клуб

Головний тренер СКА-Хабаровськ Сергій Юран підтвердив перехід у його команду ще одного українця – Віталія Кольцова з харківського Металіста 1925.

Про це розповів сам російський тренер.

"До нас приєднається Віталій Кольцов – вихованець академії Шахтаря, гравець Прем'єр-ліги. Виступав за Олександрію та Олімпік Донецьк. Зараз знаходиться в Металісті 1925, команді, яка вирішувала завдання. Ми з ним вже переговорили, так що він приєднається точно", – розповів Юран.

Кольцов – вихованець Шахтаря. У 2011-2013 роках виступав за молодіжний склад "гірників" в першості дублерів, а потім ще два сезони грав за Шахтар-3 у Другій лізі. Згодом захищав кольори Маріуполя, Олександрії та Олімпіка. У поточному сезоні провів за Металіст 1925 27 матчів, результативними діями не відзначався.

Transfermarkt оцінює Кольцова у 300 тисяч євро.

Раніше, український захисник перейшов у СКА-Хабаровськ.