Кулач: Жінки не повинні судити чоловіків

Нападник Ворскли Владислав Кулач негативно ставиться до роботи жінок-арбітрів в чемпіонаті України.

Про це заявив сам футболіст.

"Я дотримуюся думки, що жінки не повинні судити чоловіків. Коли рефері-чоловік, ти можеш з ним по-іншому спілкуватися, на підвищених тонах, тому що футбол - це емоції.

Коли емоційно висловлюєш щось жінці, вона відповідає: "Я ж жінка. Чого кричиш?". Вибачте, тоді ви повинні судити жінок.

ВАР у нас не зайшов. Дуже багато помилок навіть після перегляду ВАР. Якось все дуже спірно і двозначно", - зазначив Кулач.