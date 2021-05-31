Лукаку визнаний найкращим гравцем сезону в Серії А

Бельгієць виграв індивідуальний приз

Нападник Інтера Ромелу Лукаку став найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Італії.

Бельгійський форвард взяв участь в 36 іграх Серії А, в яких забив 24 голи і виконав 11 гольових передач.

Про це повідомляє legaseriea.it.

Варто відзначити, що ліга вручила та інші нагороди:

найкращий воротар Джанлуїджі Доннарумма (Мілан)

найкращий захисник Крістіан Ромеро (Аталанта)

найкращий півзахисник Ніколо Барелла (Інтер)

найкращий нападник Кріштіану Роналду (Ювентус)

кращий гравець до 23 років Душан Влахович (Фіорентина)

За підсумками чемпіонату Інтер став чемпіоном, перервавши гегемонію Ювентуса.

Наставник міланської команди Антоніо Конте покинув клуб, незважаючи на титул. Італієць покинув Інтер через розбіжності з керівництвом.

Раніше, Саррі може очолити Лаціо.