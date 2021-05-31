Цітаішвілі: Завжди хотів грати за збірну Грузії

Вінгер київського Динамо Георгій Цітаішвілі пояснив отримання громадянства Грузії.

Про це розповів сам футболіст.

"Завжди хотів грати за збірну Грузії. Мої батьки і родина багато говорили зі мною про це. Хочу грати на високому рівні в клубі, щоб отримати виклик в національну команду. Це моя ціль.

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Все ще тренуюся індивідуально, поки всі відпочивають після завершення сезону. Буду повністю готовий до зборів. Обіцяю одне грузинським фанатам - коли вийду на поле в складі збірної Грузії, викладуся на всю заради успіху команди ", - сказав Цітаішвілі.