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Динамо не відпустить Забарного в Челсі - ЗМІ

Сьогодні 09:44 1544 0
Луческу особисто хоче втримати захисника
Динамо не відпустить Забарного в Челсі - ЗМІ
#Динамо, #Забарний

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Ілля Забарний не покине київський клуб найближчим часом.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

Суркіс не розглядатиме продаж Забарного за суму, менш як 20 млн євро зі збереженням відсотка від перепродажу.

Обговорення можливого переходу може розпочатись лише після завершення Євро-2020. Втримати Іллю особисто зацікавлений Мірча Луческу, який начебто має намір зробити з нього ТОП-захисника та повторити трансфер Чигринського – Дмитро свого часу за великі гроші перебрався до Барселони.

Раніше повідомлялося, що Челсі близький до придбання Забарного.

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