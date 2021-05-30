Турецький клуб зацікавився лідером Миная

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Миная Анатолій Нурієв може найближчим часом змінити чемпіонат.
Про це повідомляє Azerisport.com.
Азербайджанський легіонер Миная Анатолій Нурієв зацікавив турецький Різеспор.
Про інтерес до 25-річного хавбека закарпатців особисто заявив головний тренер "чорноморських яструбів" Бюлент Уйгун. Окрім Різеспора Анатолієм предметно цікавиться бакинський Сабах.
Минай за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Контракт Нурієва з українським клубом чинний до 30 червня 2022 року.
Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.