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Турецький клуб зацікавився лідером Миная

Сьогодні 12:22 259 0
Нурієв може стати одноклубником Морозюка у турецькій Суперлізі
Турецький клуб зацікавився лідером Миная
#Нурієв, #Минай

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Миная Анатолій Нурієв може найближчим часом змінити чемпіонат.

Про це повідомляє Azerisport.com.

Азербайджанський легіонер Миная Анатолій Нурієв зацікавив турецький Різеспор.

Про інтерес до 25-річного хавбека закарпатців особисто заявив головний тренер "чорноморських яструбів" Бюлент Уйгун. Окрім Різеспора Анатолієм предметно цікавиться бакинський Сабах.

Минай за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Контракт Нурієва з українським клубом чинний до 30 червня 2022 року.

Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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