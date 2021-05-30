Турецький клуб зацікавився лідером Миная

Нурієв може стати одноклубником Морозюка у турецькій Суперлізі

Півзахисник Миная Анатолій Нурієв може найближчим часом змінити чемпіонат.

Про це повідомляє Azerisport.com.

Азербайджанський легіонер Миная Анатолій Нурієв зацікавив турецький Різеспор.

Про інтерес до 25-річного хавбека закарпатців особисто заявив головний тренер "чорноморських яструбів" Бюлент Уйгун. Окрім Різеспора Анатолієм предметно цікавиться бакинський Сабах.

Минай за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Контракт Нурієва з українським клубом чинний до 30 червня 2022 року.

Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.