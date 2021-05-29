Петер Бос став головним тренером Ліона

Джерело - isport.ua.
Нідерландський фахівець Петер Бос очолив французький Ліон.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець підписав з ткачами контракт до 30-го червня 2023-року.
Нідерландський фахівець змінив на посту Руді Гарсію, який очолював Ліон з жовтня 2019 року.
57-річний Бос працював в Аяксі, дортмундської Боруссії. Останнім місцем роботи фахівця був Баєр, звідки він був звільнений в березні.
Минулий сезон Ліон завершив на четвертому місці Ліги 1, завдяки чому зіграє в Лізі Європи в наступному сезоні.