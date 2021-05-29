Джерело - Чемпіон.
У 24-му турі української Другої ліги відбулися три матчі.
Чемпіонат України - Друга ліга
24 тур, 29 травня
Група А
Чайка - Оболонь-2 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 18 Руденко, 1:1 - 21 Тименко, 1:2 - 24 Руденко
Група Б
Метал - Кривбас 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Жо, 2:0 - 75 Фомін (пен), 3:0 - 90 Рязанцев
Нікополь - Яруд 2:4 (2:2)
Голи: 0:1 - 11 Літюк, 1:1 - 32 Фомін, 1:2 - 34 Бібік, 2:2 - 45+1 Жуков, 2:3 - 60 Корицький, 2:4 - 65 Мочевінський
Нагадаємо, Метал достроково посів перше місце у Другій лізі Б і вийшов у Першу лігу.