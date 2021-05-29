 Метал переграв Кривбас. Результати матчів 24 туру Другої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Метал переграв Кривбас. Результати матчів 24 туру Другої ліги

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Метал переграв Кривбас. Результати матчів 24 туру Другої ліги
#Метал, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У 24-му турі української Другої ліги відбулися три матчі.

Чемпіонат України - Друга ліга
24 тур, 29 травня
Група А

Чайка - Оболонь-2 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Руденко, 1:1 - 21 Тименко, 1:2 - 24 Руденко

Група Б

Метал - Кривбас 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Жо, 2:0 - 75 Фомін (пен), 3:0 - 90 Рязанцев

Нікополь - Яруд 2:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 11 Літюк, 1:1 - 32 Фомін, 1:2 - 34 Бібік, 2:2 - 45+1 Жуков, 2:3 - 60 Корицький, 2:4 - 65 Мочевінський

Нагадаємо, Метал достроково посів перше місце у Другій лізі Б і вийшов у Першу лігу.

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