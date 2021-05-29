Ярославський анонсував літні трансфери Металіста

Харківський Металіст підписав чудового центрфорварда і двох бразильських півзахисників.

Про це заявив колишній президент клубу Олександр Ярославський.

"У червні нас чекають цікаві трансфери. Ми підписали обладнаного центрального нападника і двох бразильських півзахисників.

Коли я говорив, що нас чекає нова команда, це не означає, що нинішнє наші гравці будуть замінені. Ми просто додамо класних гравців до класних гравців Металу.

Нас чекає захоплююча подорож вже не з Металом, а з Металістом. Лише в одну команду ми віримо, за неї завжди ми хворіємо", - сказав Ярославський.