 Латвія - Норвегія 3:4 Б. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Латвія - Норвегія 3:4 Б. Огляд матчу

Сьогодні 11:30 173 0
Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу
Латвія - Норвегія 3:4 Б. Огляд матчу
#Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Латвія у серії булітів поступилася Норвегії на чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з хокею
28 травня
Група В 

Латвія - Норвегія 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)

Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.

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