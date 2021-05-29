Джерело - Чемпіон.
Латвія у серії булітів поступилася Норвегії на чемпіонаті світу.
Чемпіонат світу з хокею
28 травня
Група В
Латвія - Норвегія 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)
Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|2000
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|3000
|На сайт
|4
|1500
|На сайт
|5
|2200
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Латвія у серії булітів поступилася Норвегії на чемпіонаті світу.
Латвія - Норвегія 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)
Раніше, Канада та Швеція здобули перемоги на чемпіонаті світу.